В Балашове пьяный водитель прикинулся полицейским ради избежания наказания
В полицию поступило сообщение, что 30-летний водитель «Волги» в Балашове сбил велосипедиста и уехал.
Как рассказали «КП-Саратов»в областном ГУ МВД, прибывшие медики оказали помощь пострадавшему, госпитализация ему не потребовалась.
Предполагаемого лихача задержали на улице Энтузиастов. Житель села Хоперское надел форменную куртку с символикой ДПС ГИБДД и представился бывшим полицейским, рассчитывая на послабление закона.
Выяснилось, что гражданин был нетрезв и не имеет отношения к органам внутренних дел.
Гражданина привлекли к административной ответственности и возбудили в отношении него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU