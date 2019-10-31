В Балашове пьяный водитель прикинулся полицейским ради избежания наказания

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-31T11:22:33+03:00

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В полицию поступило сообщение, что 30-летний водитель «Волги» в Балашове сбил велосипедиста и уехал.

Как рассказали «КП-Саратов»в областном ГУ МВД, прибывшие медики оказали помощь пострадавшему, госпитализация ему не потребовалась.

Предполагаемого лихача задержали на улице Энтузиастов. Житель села Хоперское надел форменную куртку с символикой ДПС ГИБДД и представился бывшим полицейским, рассчитывая на послабление закона.

Выяснилось, что гражданин был нетрезв и не имеет отношения к органам внутренних дел.

Гражданина привлекли к административной ответственности и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU