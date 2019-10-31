Победителями конкурса «Семья года — 2019» стали саратовцы

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-31T10:50:43+03:00

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В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года — 2019», который в этом году проводился под девизом «Моя семья — моя Россия».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в состязании приняли участие семьи из 85 субъектов РФ.

Самыми популярными номинациями для подачи заявок стали «Многодетная семья» и «Семья — хранитель традиций», куда участники отправили по 76 заявок.

Победителями конкурса стали 85 ячеек общества, в том числе 22 многодетные семьи, 16 молодых семей, 18 сельских семей, 14 семей, бережно хранящие семейные, профессиональные и народные традиции, а также 15 золотых семей России, проживших в браке более 50 лет.

Победителем конкурса семья Владимира и Любови Рудневых в номинации «Семья — хранитель традиций». Вчера жители Поволжья прибыли в Москву и на вечере «Семейная театральная гостиная» выступили с художественным номером.

Теперь их ждет насыщенная экскурсионная программа.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в большом зале Государственного Кремлевского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU