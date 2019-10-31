Не уродуйте город: Вячеслав Володин высказался о необходимости комплексной застройки Саратова

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-31T10:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал интервью телеканалу ГТРК. В нем он рассказал о комплексной застройке и создании социальной инфраструктуры.

- Про новые микрорайоны и отсутствие комплексной застройки. Несмотря на то, что строятся в регионе новые школы и детские сады, всё равно остаются проблемы. К примеру, отсутствие поликлиник. Вы не так давно предложили на законодательном уровне ввести норму нового стандарта застройки городов. Эта тема будет как-то продвигаться?

- Будет. Более того, с 2021 года на федеральном уровне будут приняты решения, и в планах это есть. Со своей стороны, считаю, что необходимо не откладывать на несколько лет, а допустим, для Саратовской области это можно сделать даже в этом году, в начале следующего года принять такие решения.

- Ну то есть это депутаты областной Думы должны сделать?

- Депутаты областной Думы, может губернатор внести, правительство Саратовской области. Эти вопросы можно рассмотреть на местном уровне, потому что они относятся к компетенции местных и региональных органов власти. А когда мы говорим о комплексной застройке, понимаете, каждый регион имеет свои особенности. Чтобы вы знали, допустим, Москва такие решения для себя приняла, Краснодарский край для себя такие решения принял, и многие другие регионы идут по этому пути, потому что нельзя сейчас разрешать строительство микрорайона без решения вопросов комплексной застройки. А это значит, должна быть школа, детский садик, поликлиника..

- Спортивная площадка.

- Обязательно парк, спортивная площадка. Вообще микрорайон должен быть обустроен. А у нас получается, с одной стороны, отвели землю под застройку жилую, с другой стороны, не решили вопросы по строительству школ, больниц, садиков. Я уже не говорю про парковые зоны. Человек, купив жилье, оказывается в ситуации, когда ему час надо тратить для того, чтобы ребенка водить в садик, в школу, искать поликлинику. Я вот недавно встречался с жителями. Они говорят, тяжело. Да и любому человеку будет тяжело, когда необходимо будет добираться, а потом это и небезопасно.

- Это микрорайон «Звезда» как раз, да?

- В микрорайоне «Звезда» говорили об этом. Но в микрорайоне «Звезда» сейчас мы решим проблему. Не комплексно, не до конца. Но школа будет построена. Современная, замечательная школа. Садик будет построен. Поликлиника необходима. Парк необходим. Понимаете? Об этом речь идёт. А если говорить о Солнечном-2, там необходим еще одна школа, поликлиника необходима. Вот поэтому сейчас в приоритетном порядке буду заниматься поликлиникой, для того чтобы она появилась в 10-м микрорайоне. И затем будем обсуждать уже строительство школы. Всё это должны решать-то на региональном, на местном уровне. А мы сейчас в роли тех, кто вот эти все последствия принятых решений неэффективных пытается исправить. Такая же ситуация была и на САЗе. Взяли там через какие-то схемы землю получили и понаставили домов. Кто разрешал? Эти дома строить без школы, садика, поликлиники, сквера, спортивных площадок, обустройства. Вот микрорайон Ласточкино. Посмотрите, там вокруг слякоть, и в дождик не доберёшься.

- Ни дорог, ничего.

- Но деньги собрали с людей. А где дороги, где тротуары, где обустройство? Этого ничего нет. Вот за это кто-то должен отвечать. А сейчас их нет, тех, кто решения принимал. Они уже должностей не занимают никаких. А дело их живёт. Поэтому необходимо вот взять и остановить. Остановить и сказать: «Не будет больше так». И здесь большая роль принадлежит депутатам Саратовской областной Думы, депутатам Саратовской городской Думы, мэру принадлежит эта роль, большая роль. Необходимо взять и проработать вопросы развития города Саратова, обсудить это с жителями, вынести на слушание, и только в этом случае разрешение выдавать на строительство жилья. У нас получается, один себе в карман кладет, а от этого страдает потом целый микрорайон, да и весь город. Так нельзя. Поэтому вопрос, связанный с комплексной застройкой микрорайонов, мы как можно быстрее будем решать в том числе на федеральном уровне. Но, что касается региона, города Саратова, это можно сделать, не откладывать. Обращаюсь к моим коллегам депутатам. Берите и подготовьте закон. Внесите его. Примите это решение. То же самое касается высотной застройки. Такие решения приняты во многих регионах. Не уродуйте город, введите ограничение. Потому что это ограничение не только на высотность, это ограничение, которое вводится в том числе во благо жителей. Потому что если только вы строите дом этажностью выше, чем он раньше там находился, — нагрузка на инфраструктуру. Но и потом, невозможно для жителей вот этой вот свечки большой рядом построить детский сад, рядом построить школу. Поэтому необходимо восстанавливать облик сложившийся города в исторической части. С той этажностью, которая была.

Многое можно решать на местном и региональном уровнях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741156" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин о необходимости комплексного подхода к застройке Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU