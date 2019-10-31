Житель Таджикистана собирался раскладывать героин в Саратове
Во Фрунзенском районе Саратова осудили 21-летнего гражданина Республики Таджикистана. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт героина в крупном размере.
- Парень, будучи в Москве, договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков на территории Саратовской области. После этого он через интернет получил данные о месте тайника в Московской области и забрал оттуда вещества. Уже в Саратове он пошел делать закладки, но был задержан правоохранителями. У злоумышленника нашли при себе 334 грамма героина, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Суд приговорил гражданина Таджикистана к восьми годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU