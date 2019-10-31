В Энгельсе обвиняемый в грабеже пытался сжечь свое уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-31T10:41:07+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании расследованию.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причина появления дела — проверка в отношении 28-летнего мужчины.

Следствие полагает, что днем 17 сентября гражданин, которого обвиняли в грабеже, пытался сжечь материалы своего уголовного дела.

В тот момент он находился в следственной комнате ИВС полиции Энгельса и знакомился с документами.

- Он отошел в дальний угол следственной комнаты и стал спичками поджигать том уголовного дела, — рассказали в СУ СКР.

Злоумышленнику помешал персонал учреждения.

Сейчас продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU