2019-10-31T10:41:07+03:00
Происшествия

В Энгельсе обвиняемый в грабеже пытался сжечь свое уголовное дело

Мужчину сумели остановить работники следственного изолятора
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании расследованию.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причина появления дела — проверка в отношении 28-летнего мужчины.

Следствие полагает, что днем 17 сентября гражданин, которого обвиняли в грабеже, пытался сжечь материалы своего уголовного дела.

В тот момент он находился в следственной комнате ИВС полиции Энгельса и знакомился с документами.

- Он отошел в дальний угол следственной комнаты и стал спичками поджигать том уголовного дела, — рассказали в СУ СКР.

Злоумышленнику помешал персонал учреждения.

Сейчас продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24