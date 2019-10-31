В Энгельсе обвиняемый в грабеже пытался сжечь свое уголовное дело
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании расследованию.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причина появления дела — проверка в отношении 28-летнего мужчины.
Следствие полагает, что днем 17 сентября гражданин, которого обвиняли в грабеже, пытался сжечь материалы своего уголовного дела.
В тот момент он находился в следственной комнате ИВС полиции Энгельса и знакомился с документами.
- Он отошел в дальний угол следственной комнаты и стал спичками поджигать том уголовного дела, — рассказали в СУ СКР.
Злоумышленнику помешал персонал учреждения.
Сейчас продолжается расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU