2019-10-31T09:50:30+03:00
Общество

Саратовскую область засыпало первым снегом

Жители делятся фотографиями в соцсетях [фото]
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Саратовской области выпал первый снег.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», об осадках предупреждали специалисты Гидрометцентра.

В Саратове снег шел ночью и утром. В отдельных районах он успел покрыть землю, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Глава Ртищевского района Светлана Макогон опубликовала в своем Instagram фотографии цветов, засыпанных снегом.

Фото из Instagram Светланы Макогон

Фото из Instagram Светланы Макогон

- С первым снегом, — поздравила Светлана Макогон жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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