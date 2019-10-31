Саратовскую область засыпало первым снегом

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-31T09:50:30+03:00

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В Саратовской области выпал первый снег.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», об осадках предупреждали специалисты Гидрометцентра.

В Саратове снег шел ночью и утром. В отдельных районах он успел покрыть землю, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Глава Ртищевского района Светлана Макогон опубликовала в своем Instagram фотографии цветов, засыпанных снегом.

Фото из Instagram Светланы Макогон

- С первым снегом, — поздравила Светлана Макогон жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU