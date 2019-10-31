Саратовскую область засыпало первым снегом
Жители делятся фотографиями в соцсетях [фото]
Фото соцсетей
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В Саратовской области выпал первый снег.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», об осадках предупреждали специалисты Гидрометцентра.
В Саратове снег шел ночью и утром. В отдельных районах он успел покрыть землю, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.
Глава Ртищевского района Светлана Макогон опубликовала в своем Instagram фотографии цветов, засыпанных снегом.
Фото из Instagram Светланы Макогон
- С первым снегом, — поздравила Светлана Макогон жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU