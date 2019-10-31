В Энгельсе у пенсионера украли с карты более 8 тыс. рублей
Задержан предполагаемый преступник
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 62-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 25 октября гражданин пришел в участок и рассказал, что потерял телефон. На гаджете был установлен мобильный банк, через который кто-то списал 8,1 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU