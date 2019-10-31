На трех улицах Саратова отключили горячую воду и отопление
Срок возобновления подачи теплоресурса не определен
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В Саратове вновь отключено отопление.
Как сообщили «КП-Саратов» на портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, рабочие ведут врезку запорной арматуры.
В связи с этим на неопределенный срок не будет тепла в домах на улицах Большая Затонская и Лермонтова.
Кроме того, из-за ремонта отключена горячая вода в домах на 3-м Московском проезде.
ИСТОЧНИК KP.RU