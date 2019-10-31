2019-10-31T09:00:02+03:00
Общество

На трех улицах Саратова отключили горячую воду и отопление

Срок возобновления подачи теплоресурса не определен
Екатерина Семенова
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В Саратове вновь отключено отопление.

Как сообщили «КП-Саратов» на портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, рабочие ведут врезку запорной арматуры.

В связи с этим на неопределенный срок не будет тепла в домах на улицах Большая Затонская и Лермонтова.

Кроме того, из-за ремонта отключена горячая вода в домах на 3-м Московском проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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