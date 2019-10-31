В Энгельсе бомж угнал у знакомого машину

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-31T08:45:23+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла угон у 45-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 29 по 30 октября его 38-летний знакомый уехал на его ВАЗ-2109.

Машина стояла припаркованной на улице Колотилова.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний бомж-рецидивист, который успел вылететь в кювет на чужой легковушке.

«Побитый» транспорт вернули его владельцу, а на мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU