В Энгельсе бомж угнал у знакомого машину
Транспорт вернули владельцу
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Полиция Энгельсского района раскрыла угон у 45-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 29 по 30 октября его 38-летний знакомый уехал на его ВАЗ-2109.
Машина стояла припаркованной на улице Колотилова.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний бомж-рецидивист, который успел вылететь в кювет на чужой легковушке.
«Побитый» транспорт вернули его владельцу, а на мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU