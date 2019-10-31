Валовой сбор зерна в Саратовской области составил 3 млн тонн
Лидерами урожая остаются семь районов
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В хозяйствах Саратовской области валовой сбор зерна составил 3 млн тонн при средней урожайности 14,2 центнера на гектар.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, лидерами урожая являются Турковский, Балашовский, Новобурасский, Самойловский, Калининский, Энгельсский и Пугачевский районы.
Убрано свыше 1 млн гектаров подсолнечника и 6,6 тыс. гектаров сахарной свеклы.
ИСТОЧНИК KP.RU