2019-10-31T09:38:42+03:00
Общество

Валовой сбор зерна в Саратовской области составил 3 млн тонн

Лидерами урожая остаются семь районов
Дарья Вострикова
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В хозяйствах Саратовской области валовой сбор зерна составил 3 млн тонн при средней урожайности 14,2 центнера на гектар.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, лидерами урожая являются Турковский, Балашовский, Новобурасский, Самойловский, Калининский, Энгельсский и Пугачевский районы.

Убрано свыше 1 млн гектаров подсолнечника и 6,6 тыс. гектаров сахарной свеклы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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