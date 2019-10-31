В Энгельсе остановили работу угрожающей взрывом цистерны с газом
Суд обязал энгельсского предпринимателя на месяц приостановить деятельность по эксплуатации цистерны для сжиженного газа.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, судебные приставы вручили бизнесмену постановление о возбуждении в отношении него производства.
Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, поскольку он эксплуатировал цистерну без заключения экспертизы промышленной безопасности технического устройства, внесенного в реестр, в связи с окончанием срока службы.
До возобновления работы объекта приставы будут проверять соблюдение требований исполнительного документа.
ИСТОЧНИК KP.RU