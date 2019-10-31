2019-10-31T08:30:48+03:00
Происшествия

В Энгельсе остановили работу угрожающей взрывом цистерны с газом

Бизнесмен решил не проходить специальную экспертизу
Дарья Вострикова
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Суд обязал энгельсского предпринимателя на месяц приостановить деятельность по эксплуатации цистерны для сжиженного газа.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, судебные приставы вручили бизнесмену постановление о возбуждении в отношении него производства.

Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, поскольку он эксплуатировал цистерну без заключения экспертизы промышленной безопасности технического устройства, внесенного в реестр, в связи с окончанием срока службы.

До возобновления работы объекта приставы будут проверять соблюдение требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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