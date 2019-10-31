Дышать невозможно: жилой дом на Заречной месяц окутывает паром

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-31T09:34:18+03:00

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Жители дома №3 по улице Заречная в Заводском районе бьют тревогу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, четырехэтажное здание уже месяц окутано паром, который поднимается из подвала.

- Дышать невозможно, сырость в подъезде. Как в парной. А что со стенами в квартирах? — рассказала местная жительница на видео, которое опубликовал в группе «Саратов онлайн» один из пользователей Алексей Горбачев с просьбой к властям о помощи.

По данным из открытых источников, домом с 2015 года управляет УК «Благоустройство». В интернете о компании преобладают резко негативные отзывы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741127" frameborder="0"></iframe> Дом на Заречной окутывает паром.

ИСТОЧНИК KP.RU