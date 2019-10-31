Дышать невозможно: жилой дом на Заречной месяц окутывает паром
Жители дома №3 по улице Заречная в Заводском районе бьют тревогу.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, четырехэтажное здание уже месяц окутано паром, который поднимается из подвала.
- Дышать невозможно, сырость в подъезде. Как в парной. А что со стенами в квартирах? — рассказала местная жительница на видео, которое опубликовал в группе «Саратов онлайн» один из пользователей Алексей Горбачев с просьбой к властям о помощи.
По данным из открытых источников, домом с 2015 года управляет УК «Благоустройство». В интернете о компании преобладают резко негативные отзывы.
Дом на Заречной окутывает паром.
ИСТОЧНИК KP.RU