2019-10-31T09:34:18+03:00
Общество

Дышать невозможно: жилой дом на Заречной месяц окутывает паром

Жители просят помощи властей [видео]
Екатерина Семенова
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Заречная, 3. Фото Яндекс.КартыЗаречная, 3. Фото Яндекс.Карты
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Жители дома №3 по улице Заречная в Заводском районе бьют тревогу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, четырехэтажное здание уже месяц окутано паром, который поднимается из подвала.

- Дышать невозможно, сырость в подъезде. Как в парной. А что со стенами в квартирах? — рассказала местная жительница на видео, которое опубликовал в группе «Саратов онлайн» один из пользователей Алексей Горбачев с просьбой к властям о помощи.

По данным из открытых источников, домом с 2015 года управляет УК «Благоустройство». В интернете о компании преобладают резко негативные отзывы.

Дом на Заречной окутывает паром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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