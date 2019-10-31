Панков о ремонте дорог: Работы впереди очень много, но и задачи масштабные

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-31T09:31:39+03:00

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Для поддержания дорожной сети региона в хорошем состоянии необходимо стабильное финансирование на протяжении многих лет. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов», комментируя дорожную ситуацию в нашей области.

- Говоря о позициях нашей области в дорожном рейтинге, надо помнить главное. Что для качества региональных и муниципальных дорог нужно хорошее финансирование на протяжении многих лет. Чтобы дороги ремонтировались вовремя, не успев прийти в убитое состояние, когда их уже надо по сути строить заново. А это уже совсем другие деньги.

Кроме столицы такими стабильными возможностями располагали в основном республиканские бюджеты. Или регионы с относительно небольшой протяженностью дорог. Республика Марий Эл, которая замыкает дорожный рейтинг, скорее исключение — она входит в число самых малообеспеченных регионов России. И поэтому получит льготную поддержку из федерального бюджета, этот вопрос буквально на прошлой неделе обсуждали в Госдуме.

Что касается нашей области, возможность для ремонта региональных и муниципальных дорог появилась лишь в последние годы. Когда началась передача крупнейших трасс на федеральный уровень по инициативе Вячеслава Володина. Первой была передана дорога Саратов — Озинки, потом Саратов — Ртищево, а теперь и Саратов — Алгай. Это сняло многомиллионную нагрузку с областного бюджета на их ремонт и содержание. Плюс увеличился дорожный фонд, за несколько лет он вырос почти в семь раз. Стало больше возможностей направлять средства на региональные и муниципальные дороги. И этой возможностью наша область пользуется активно. Если раньше речь шла о десятках километров региональных дорог в год, то теперь о сотнях. Согласен, работы впереди очень много, но и задачи масштабные, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU