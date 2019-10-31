Мужчина из ревности до смерти забил сожительницу в Балтае

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-31T09:29:43+03:00

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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 49-летний житель села Балтай.

По версии следствия, мужчина приревновал свою 40-летнюю сожительницу. Он вернулся с вахты, и местные жители рассказали ему, что женщина якобы оказывала знаки внимания другому гражданину.

19 августа 49-летний обвиняемый с избранницей распивал у себя дома алкоголь, пригласив в гости двух односельчанок. Во время застолья мужчина высказал накопившиеся обиды из чувства ревности и не обратил внимания на оправдания женщины. В приступе гнева он избил ее, а потом выгнал из дома.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Через некоторое время потерпевшая вернулась, а в ночь на 21 августа скончалась. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и гематома мозга.

Мужчина был арестован и полностью признал вину. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU