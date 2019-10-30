В Петровске продолжается работа по организации уличного освещения

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-30T19:43:09+03:00

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Первый заместитель главы администрации Петровского муниципального района Виталий Колдин прокомментировал информацию, появившуюся на сайте газеты «ОМ».

- В текущем году из городского бюджета было выделено 2 688 128 рублей, в том числе на приобретение автогидроподъемника – 2 380 000 рублей, на приобретение ламп для световых опор и на работы по их замене – 188 628 рублей, на обучение по электробезопасности и эксплуатации опасных производственных объектов – 119 500 рублей.

Сейчас автовышка ставится на учет, так как работа на ней невозможна без соответствующих разрешительных документов. Уже получено свидетельство о регистрации опасного производственного объекта, специалисты коммунальной организации, которые будут выполнять работы по замене уличного освещения, прошли обучение. Но выполнять работы они смогут только после прохождения аттестации.

Для организации безопасности водителей в нормативное состояние приводится аварийный участок на федеральной трассе Нижний Новгород – Саратов: для того, чтобы организовать освещение этого участка, из районного бюджета выделено 96 996 рублей.

Депутаты городского Совета выделили межбюджетные трансферты на содержание МКУ «Благоустройство»: проводятся конкурсные процедуры на приобретение ста светодиодных прожекторов, стоимость которых составляет 110 750 рублей. В этом году городское коммунальное предприятие уже установило более 50 новых светодиодных светильников в центральной части города и в общественных местах города. Работы по организации уличного освещения продолжаются, восстановление линии уличного освещения в направлении микрорайона военного городка запланированы на ближайшее время, – заявил Колдин.

ИСТОЧНИК KP.RU