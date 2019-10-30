На будущем пляже в Саратове начался намыв песка
Работы по строительству набережной и пляжа в Саратове продоолжаются.
На новой набережной Саратова начат намыв песка на будущем пляже.
Как сообщает группа сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина в сети Instagram, рабочие также готовятся к забиванию стальных свай. Планируется начать в ближайшие дни.
При этом в правительстве сообщили, что строительство набережной и пляжа идет с отставанием от графика на два месяца.
Напомним, строительство набережной и пляжа в черте города началось по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Третья линия протянется на три км от Шелковичной до 2-й Садовой.
ИСТОЧНИК KP.RU