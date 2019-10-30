На будущем пляже в Саратове начался намыв песка

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-30T16:29:33+03:00

Работы по строительству набережной и пляжа в Саратове продоолжаются.

Работы идут с отставанием на два месяца [видео]

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На новой набережной Саратова начат намыв песка на будущем пляже.

Как сообщает группа сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина в сети Instagram, рабочие также готовятся к забиванию стальных свай. Планируется начать в ближайшие дни.

При этом в правительстве сообщили, что строительство набережной и пляжа идет с отставанием от графика на два месяца.

Напомним, строительство набережной и пляжа в черте города началось по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Третья линия протянется на три км от Шелковичной до 2-й Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU