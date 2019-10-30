В Саратове два дня будет идти операция «Пешеход!»

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-30T16:13:59+03:00

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В Саратове 30 и 31 октября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход!».

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратова, тем, кто не будет уступать дорогу, грозит штраф в размере от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

Если нарушителем окажется пешеход, ему придется отдать 500 рублей. Граждан убедительно просят надевать одежду со световозвращающими элементами для того, чтобы ходить по улицам во время темноты.

ИСТОЧНИК KP.RU