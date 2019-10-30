В Саратове открылась выставка учащихся и педагогов Дворца творчества имени Олега Табакова
Представлены 90 работ
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В музее Радищева состоялось торжественное открытие выставки творческих работ учащихся и педагогов объединений живописи разных поколений Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова «Дети обо всем на свете».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, представлены 90 работ учащихся объединений «Юный художник» и , «Волшебная кисть».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU