В Саратове открылась выставка учащихся и педагогов Дворца творчества имени Олега Табакова

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-30T16:04:52+03:00

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В музее Радищева состоялось торжественное открытие выставки творческих работ учащихся и педагогов объединений живописи разных поколений Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова «Дети обо всем на свете».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, представлены 90 работ учащихся объединений «Юный художник» и , «Волшебная кисть».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU