2019-10-30T15:56:49+03:00
Общество

Сергей Улегин запустил челлендж #мыедины #мынепобедимы

Саратовцам предложено рассказать свои истории о единстве и сплоченности
Екатерина Семенова
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Фото из Insagram Сергея УлегинаФото из Insagram Сергея Улегина
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Друзья, скоро знаменательная дата, День народного единства! 4 ноября мы вспоминаем день, когда наши соотечественники объединились для защиты государства. Показали своим примером, когда мы вместе — мы сила, способная на любые победы и свершения. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Российские, в частности наши саратовские спортсмены пример того, как вместе мы можем преодолеть любые трудности и прийти к результату. Наши чемпионы из года в год доказывают, что командная борьба и командный дух, приводят к победе. Своих самых больших побед я достиг в командных лодках, в том числе и серебро Пекина в паре с @alexander_kostoglod.

В преддверии праздника предлагаю устроить челлендж #мыедины #мынепобедимы Расскажите свои истории, в которых благодаря сплоченности и поддержке команды вам удалось выиграть на соревнованиях или реализовать значимый проект. Результаты челленджа #мыедины подведём 4 ноября в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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