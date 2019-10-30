В Саратовской области 173 жителя смогли купить приставки для цифрового ТВ за счет бюджета
Повышенное качество картинки, уменьшение мощности передатчиков при повышении помехоустойчивости, расширение возможностей телевидения — таковы преимущества перехода с аналогового на цифровое эфирное ТВ.
Об этом 30 октября на пресс-конференции рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.
Он сообщил также, что ресиверы малоимущим — а это 173 человека — были куплены за счет единоразовой финансовой помощи в размере двух тыс. рублей.
Стоимость самой бюджетной приставки-ресивера, которые необходимы для просмотра цифровых каналов на старых аналоговых телевизорах, была документально ограничена: не более 990 рублей.
- Развитие телевидения на этом не останавливается, идет работа над внедрением сигнала с картинкой особо высокой четкости, внедрению интерактивных сервисов. А за работу с населением при переходе на цифру, мы обязательно наградим наших волонтеров, — отметил Архипов.
ИСТОЧНИК KP.RU