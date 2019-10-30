Саратовцы купили больше 10 тыс. телевизоров для просмотра цифровых каналов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-30T15:28:09+03:00

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300 населенных пунктов Саратовской области остались без наземного цифрового телевидения.

Как сообщил на пресс-конференции министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, там проживают 1,6% населения области. Для них оставлена возможность смотреть 20 каналов по сети спутникового вещания без абонентской платы.

По словам министра, с апреля 2019 года жители области купили около 43 тыс. приставок и 10,5 тыс. телевизоров для приема цифрового канала. В магазинах продолжает сохраняться запас приставок и ТВ.

Напомним, в Саратовской области аналоговое вещание отключено с 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU