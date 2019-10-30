Саратовцы купили больше 10 тыс. телевизоров для просмотра цифровых каналов
300 населенных пунктов Саратовской области остались без наземного цифрового телевидения.
Как сообщил на пресс-конференции министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, там проживают 1,6% населения области. Для них оставлена возможность смотреть 20 каналов по сети спутникового вещания без абонентской платы.
По словам министра, с апреля 2019 года жители области купили около 43 тыс. приставок и 10,5 тыс. телевизоров для приема цифрового канала. В магазинах продолжает сохраняться запас приставок и ТВ.
Напомним, в Саратовской области аналоговое вещание отключено с 14 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU