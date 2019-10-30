На «Тролзе» уже собрали два новых троллейбуса
На энгельсском заводе «Тролза» развернуто производство троллейбусов.
Как сообщил на пресс-конференции министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов, сейчас на предприятие уже зашел инвестор — ПКТС, это структура «Трансмашхолдинга».
- Они начали сборку своих троллейбусов, два уже готовы и отправлены на испытания. В планах: начать на мощностях «Тролзы» сборку трамваев, — отметил министр.
По его словам, часть коллектива завода уже трудоустроена, еще часть будут приняты на работу в ближайшее время.
При этом Андрей Архипов отметил, что инвестор является серьезной организацией, раз его не пугает банкротство «Тролзы».
Напомним, в Саратовской области по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина и под контролем губернатора Валерия Радаева создана рабочая группа по выводу «Тролзы» из кризиса.
Инвестор начал сбору троллейбусов на "Тролзе".
ИСТОЧНИК KP.RU