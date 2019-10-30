Саратовских водителей призывают готовиться к зимнему сезону

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-30T14:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция призывает водителей Саратовской области начинать готовиться к зимнему сезону.

Нужно обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, также необходимо начать психологически настраиваться быть более внимательным, избегать резких маневров, тщательно следить за включенными фарами.

Осторожность следует проявить при виде пешеходов и снижать скорость при подъезде к ним. Пешеходам стоит ходить через дорогу в отведенных для этого местах, надевать одежду со световозвращающими элементами.

Также нужно позаботиться о своевременной замене летних шин на зимние. Это поможет справиться с дорожными ситуациями, которые связаны с неблагоприятной погодой.

Смена шин поможет сократить число ДТП и сохранить чужие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU