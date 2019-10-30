В Саратове работникам сервисной компании выплатили более 1,3 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-30T14:27:44+03:00

Своих денег не видели 36 человек

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Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения исполнения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ООО «Многопрофильная сервисная компания» недодало своим 36 работникам свыше 1,3 млн рублей зарплаты за январь и февраль.

Даже после увольнения граждане не получили окончательный расчет.

Прокурор района внес представление в адрес организации, в отношении генерального директора компании возбудили дело об административном правонарушении.

В результате принятых мер гражданам вернули их деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU