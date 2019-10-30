В Саратове работникам сервисной компании выплатили более 1,3 млн рублей долгов по зарплате
Своих денег не видели 36 человек
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Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения исполнения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ООО «Многопрофильная сервисная компания» недодало своим 36 работникам свыше 1,3 млн рублей зарплаты за январь и февраль.
Даже после увольнения граждане не получили окончательный расчет.
Прокурор района внес представление в адрес организации, в отношении генерального директора компании возбудили дело об административном правонарушении.
В результате принятых мер гражданам вернули их деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU