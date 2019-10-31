В Саратовской области в четверг будет дождь и мокрый снег
Ожидается облачная погода
Изменить размер текста:
Сегодня, 31 октября, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, утром по прогнозу будет мокрый снег и дождь, а день пройдет без осадков.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.
Температура будет колебаться в значениях от -2 до +3 градусов, на дорогах будет скользко.
ИСТОЧНИК KP.RU