2019-10-31T06:14:24+03:00
Общество

В Саратовской области в четверг будет дождь и мокрый снег

Ожидается облачная погода
Дарья Вострикова
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Сегодня, 31 октября, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, утром по прогнозу будет мокрый снег и дождь, а день пройдет без осадков.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура будет колебаться в значениях от -2 до +3 градусов, на дорогах будет скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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