В Ртищевском районе мужчина убил двух собутыльников и закопал тела в овраге
В Саратовской области завершено расследование двойного убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 45-летний ранее судимый мужчина.
Следствие считает, что вечером 15 июня в селе Малиновка Ртищевского района 56-летняя женщина и 41-летний мужчина встретили 45-летнего односельчанина. Тот был пьян и предложил им присоединиться к застолью.
Когда алкоголь кончился, мужчина позвал их к себе домой, где были запасы спиртного.
Компания расположилась во дворе дома и продолжила пьянствовать. Однако между ними разгорелся спор и в итоге хозяин дома убил обоих гостей. Примечательно, что ранее он уже был судим именно за убийство.
После этого злоумышленник вывез тела на пустырь и закопал в овраге.
Как впоследствии установили эксперты, мужчина скончался от рубленой раны шеи, а женщина — от рубленой раны головы и осколочного перелома костей черепа.
Мужчина вину не признал. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU