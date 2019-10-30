В Ртищевском районе мужчина убил двух собутыльников и закопал тела в овраге

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-30T14:01:10+03:00

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В Саратовской области завершено расследование двойного убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 45-летний ранее судимый мужчина.

Следствие считает, что вечером 15 июня в селе Малиновка Ртищевского района 56-летняя женщина и 41-летний мужчина встретили 45-летнего односельчанина. Тот был пьян и предложил им присоединиться к застолью.

Когда алкоголь кончился, мужчина позвал их к себе домой, где были запасы спиртного.

Компания расположилась во дворе дома и продолжила пьянствовать. Однако между ними разгорелся спор и в итоге хозяин дома убил обоих гостей. Примечательно, что ранее он уже был судим именно за убийство.

После этого злоумышленник вывез тела на пустырь и закопал в овраге.

Как впоследствии установили эксперты, мужчина скончался от рубленой раны шеи, а женщина — от рубленой раны головы и осколочного перелома костей черепа.

Мужчина вину не признал. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU