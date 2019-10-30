Парню из Пугачева не дали перебросить в колонию телефон и алкоголь
В ИК-17 УФСИН России по Саратовской области пресекли очередную попытку доставки запрещенных предметов.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН России по Саратовской области, резервная группа караула задержала 17-летнего жителя Пугачева, который пытался перебросить на территорию учреждения три свертка с сотовым телефоном и гарнитурой, двумя пластиковыми бутылками со спиртосодержащей жидкостью и аккумуляторной батареей.
По делу проводится проверка.
Отметим, что за девять месяцев пресечены попытки передачи осужденным на свиданиях, в бандеролях и посылках 797,6 грамма наркотиков, 44,33 литра алкоголя и 406 сотовых телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU