Парню из Пугачева не дали перебросить в колонию телефон и алкоголь

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-30T14:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В ИК-17 УФСИН России по Саратовской области пресекли очередную попытку доставки запрещенных предметов.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН России по Саратовской области, резервная группа караула задержала 17-летнего жителя Пугачева, который пытался перебросить на территорию учреждения три свертка с сотовым телефоном и гарнитурой, двумя пластиковыми бутылками со спиртосодержащей жидкостью и аккумуляторной батареей.

По делу проводится проверка.

Отметим, что за девять месяцев пресечены попытки передачи осужденным на свиданиях, в бандеролях и посылках 797,6 грамма наркотиков, 44,33 литра алкоголя и 406 сотовых телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU