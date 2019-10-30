В Саратове почтили память жертв политического террора
Состоялась панихида
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Сегодня, 30 октября, на Воскресенском кладбище в Саратове прошел митинг, посвященный жертвам политического террора.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках мероприятия состоялась православная панихида, после чего к памятнику жертвам массовых политических репрессий были возложены цветы.
Участие приняли более 250 реабилитированных жителей города, родственники погибших в годы сталинских репрессий, а также представители областного правительства, городской администрации, общественность.
ИСТОЧНИК KP.RU