В Саратове почтили память жертв политического террора

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-30T14:16:20+03:00

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Сегодня, 30 октября, на Воскресенском кладбище в Саратове прошел митинг, посвященный жертвам политического террора.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках мероприятия состоялась православная панихида, после чего к памятнику жертвам массовых политических репрессий были возложены цветы.

Участие приняли более 250 реабилитированных жителей города, родственники погибших в годы сталинских репрессий, а также представители областного правительства, городской администрации, общественность.

ИСТОЧНИК KP.RU