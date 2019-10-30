Михаил Исаев назвал имена обладателей премии имени Федина
Награды удостоились два человека
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Сегодня, 30 октября, состоялось заседание комиссии по присуждению литературной премии главы Саратова имени К. А. Федина.
Мэр города Михаил Исаев сообщил на своей странице в Instagram о тех, кому присуждена эта награда.
Так, в номинации «Творческий поиск» для авторов до 35 лет лучшим стал Максим Соколов, в номинации «Творческая личность» среди авторов от 36 лет победителем определили Валерия Кормилицына.
Премии присуждаются в этом году впервые, каждый из граждан получит по 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU