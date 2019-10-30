2019-10-30T14:08:51+03:00
Происшествия

В Балакове юного мотоциклиста обвинили в смерти 14-летней пассажирки

Парень полностью признал вину
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о гибели девочки в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 20-летнему парню.

- Около 23 часов 21 августа молодой мотоциклист ехал по дороге от села Малая Быковка по направлению к селу Никольское-Казаково, с ним ехала 14-летняя пассажирка. При повороте налево на большой скорости мотоцикл занесло, и он перевернулся в кювет. Юная пассажирка получила травмы и скончалась по дороге в больницу, — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено следователями полиции Балаковского района и передано в СУ СКР.

Свою вину юноша признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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