В Балакове по горячим следам задержали воровку элитного алкоголя
Вчера днем, 29 октября, в отдел вневедомственной охраны Балакова поступило сообщение о краже из торгового центра.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, неизвестная посетительница магазина оттолкнула охранника и выбежала на улицу с неоплаченным элитным алкоголем.
Получив приметы женщины, росгвардейцы через пять минут поймали 26-летнюю местную жительницу в гаражах.
Ее опознал представитель торговой точки, после чего гражданку передали сотрудникам полиции.
Выяснилось, что ранее женщина уже совершала аналогичное преступление, на нее завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU