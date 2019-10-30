2019-10-30T14:07:28+03:00
Происшествия

В Балакове по горячим следам задержали воровку элитного алкоголя

Женщина унесла спиртное из торгового центра
Дарья Вострикова
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Вчера днем, 29 октября, в отдел вневедомственной охраны Балакова поступило сообщение о краже из торгового центра.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, неизвестная посетительница магазина оттолкнула охранника и выбежала на улицу с неоплаченным элитным алкоголем.

Получив приметы женщины, росгвардейцы через пять минут поймали 26-летнюю местную жительницу в гаражах.

Ее опознал представитель торговой точки, после чего гражданку передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что ранее женщина уже совершала аналогичное преступление, на нее завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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