2019-10-30T12:24:26+03:00
Происшествия

В Саратове горела многоэтажка

Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире дома на улице Техническая [видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1

Пожар на Технической.Видео из соцсетей

Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратова вчера, 29 октября, произошел пожар в десятиэтажном доме на улице Техническая.

- Сигнал о возгорании в четырехкомнатной квартире на шестом этаже поступил в 14:05. На место выехали 17 человек и пять единиц техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 16 кв. м. Предположительная причина воспламенения — несоблюдение правил использования электрического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове открылась выставка учащихся и педагогов Дворца творчества имени Олега Табакова
Депутаты Саратовской облдумы собираются на внеочередное заседание
Сергей Улегин запустил челлендж #мыедины #мынепобедимы
В Саратовской области 173 жителя смогли купить приставки для цифрового ТВ за счет бюджета
Саратов стал антилидером списка самых «татуированных» городов РФ
Саратовцы купили больше 10 тыс. телевизоров для просмотра цифровых каналов
На «Тролзе» уже собрали два новых троллейбуса
В Саратове встали трамваи №9
Саратовских водителей призывают готовиться к зимнему сезону
Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока под вопросом
В Саратове работникам сервисной компании выплатили более 1,3 млн рублей долгов по зарплате
В Ртищевском районе мужчина убил двух собутыльников и закопал тела в овраге