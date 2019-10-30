В Саратове горела многоэтажка

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-30T12:24:26+03:00

Пожар на Технической. Видео из соцсетей

Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире дома на улице Техническая [видео]

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В Кировском районе Саратова вчера, 29 октября, произошел пожар в десятиэтажном доме на улице Техническая.

- Сигнал о возгорании в четырехкомнатной квартире на шестом этаже поступил в 14:05. На место выехали 17 человек и пять единиц техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 16 кв. м. Предположительная причина воспламенения — несоблюдение правил использования электрического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU