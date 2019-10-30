В Саратове горела многоэтажка
Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире дома на улице Техническая [видео]
Пожар на Технической.Видео из соцсетей
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В Кировском районе Саратова вчера, 29 октября, произошел пожар в десятиэтажном доме на улице Техническая.
- Сигнал о возгорании в четырехкомнатной квартире на шестом этаже поступил в 14:05. На место выехали 17 человек и пять единиц техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Площадь пожара составила 16 кв. м. Предположительная причина воспламенения — несоблюдение правил использования электрического оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU