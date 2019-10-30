Известна программа празднования Дня народного единства в Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-30T14:03:39+03:00

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В Саратовской области 4 ноября пройдут праздничные культурные, спортивные и массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований региона, в Балакове состоится концерт «Мы — единое целое».

Балашовцы побывают на местном фестивале национальных культур «В единстве народов – сила страны». Горожан ждет презентация национальных диаспор, которые проживают в районах, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества и сувениров.

В Вольске состоится концерт «В единстве народов — сила России!» с флешмобом «Мы — единое целое!», спортивные и интерактивные площадки.

Маркс готовит концерт с показом видеосюжетов с участием национальных диаспор района и флешмоба в форме игры со зрителями.

Праздник в Энгельсе будут массово отмечать на двух точках. Так, на площади имени Ленина пройдут «Спортивные забавы»: бои на подушках, мастер-класс по киданию баскетбольного мяча, открытая площадка воркаут, перетягивания каната, показательные выступления гиревиков, молодежный флешмоб «Единство, сила, дружба!». Вторым местом празднования будет исторический парк вооружений и военной техники «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU