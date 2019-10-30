2019-10-30T14:03:39+03:00
Общество

Известна программа празднования Дня народного единства в Саратовской области

Мероприятия пройдут 4 ноября
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области 4 ноября пройдут праздничные культурные, спортивные и массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований региона, в Балакове состоится концерт «Мы — единое целое».

Балашовцы побывают на местном фестивале национальных культур «В единстве народов – сила страны». Горожан ждет презентация национальных диаспор, которые проживают в районах, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества и сувениров.

В Вольске состоится концерт «В единстве народов — сила России!» с флешмобом «Мы — единое целое!», спортивные и интерактивные площадки.

Маркс готовит концерт с показом видеосюжетов с участием национальных диаспор района и флешмоба в форме игры со зрителями.

Праздник в Энгельсе будут массово отмечать на двух точках. Так, на площади имени Ленина пройдут «Спортивные забавы»: бои на подушках, мастер-класс по киданию баскетбольного мяча, открытая площадка воркаут, перетягивания каната, показательные выступления гиревиков, молодежный флешмоб «Единство, сила, дружба!». Вторым местом празднования будет исторический парк вооружений и военной техники «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове открылась выставка учащихся и педагогов Дворца творчества имени Олега Табакова
Депутаты Саратовской облдумы собираются на внеочередное заседание
Сергей Улегин запустил челлендж #мыедины #мынепобедимы
В Саратовской области 173 жителя смогли купить приставки для цифрового ТВ за счет бюджета
Саратов стал антилидером списка самых «татуированных» городов РФ
Саратовцы купили больше 10 тыс. телевизоров для просмотра цифровых каналов
На «Тролзе» уже собрали два новых троллейбуса
В Саратове встали трамваи №9
Саратовских водителей призывают готовиться к зимнему сезону
Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока под вопросом
В Саратове работникам сервисной компании выплатили более 1,3 млн рублей долгов по зарплате
В Ртищевском районе мужчина убил двух собутыльников и закопал тела в овраге