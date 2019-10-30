В Саратове состоятся экскурсии по закулисью театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-30T11:31:54+03:00

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В 2019 году в Саратове в седьмой раз состоится акция «Ночь искусств», в этом году она приурочена к Дню народного единства.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, 3 ноября на основной сцене театра оперы и балета покажут ритм-балет «Юнона и Авось». В основу положена фонограмма рок-оперы Рыбникова.

Кроме того, пройдут бесплатные экскурсии по закулисью учреждения «Театральные истории».

Участниками мероприятия могут стать те, кто купил билет на выступление, также необходимо зарегистрироваться в группе храма культуры ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU