Житель Энгельса отработает нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-30T11:22:22+03:00

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Суд признал 30-летнего жителя Энгельса виновным в нетрезвой езде, которая привела к аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование, тогда же его лишили прав на 1,5 года.

Однако 9 июля мужчина вновь сел за руль нетрезвым и ВАЗ-21093 под его управлением влетел на Лесокомбинатской, 30 в Kia.

Теперь гражданин проведет 240 часов на обязательных работах с запретом садиться за руль автомобиля ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU