2019-10-30T11:22:22+03:00
Происшествия

Житель Энгельса отработает нетрезвую езду

Гражданин устроил ДТП
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 30-летнего жителя Энгельса виновным в нетрезвой езде, которая привела к аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование, тогда же его лишили прав на 1,5 года.

Однако 9 июля мужчина вновь сел за руль нетрезвым и ВАЗ-21093 под его управлением влетел на Лесокомбинатской, 30 в Kia.

Теперь гражданин проведет 240 часов на обязательных работах с запретом садиться за руль автомобиля ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преподаватели естественно-научных дисциплин высоко оценили проект реконструкции Городской станции аэрации
В Саратове горела многоэтажка
Известна программа празднования Дня народного единства в городах Саратовской области
Инвалиду в СИЗО Саратова не выплачивали пенсию
Балаковский Бизнес-инкубатор рассказал о предпринимательской деятельности на VII Фестивале науки
Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии во Вьетнам
Участники межрегиональной конференции экологов побывали в энгельсском Экотехнопарке
Перекрыта улица Строительная в Энгельсе
В Саратове состоятся экскурсии по закулисью театра оперы и балета
В Балакове горел дом и внедорожник
Прекращены поиски двух пропавших жителей Саратовской области
В селе Радищево полыхала баня
Для крестного хода в Саратове перекроют улицу Чернышевского
В Саратове мужчина угрожал бывшей девушке расправой осколком стекла