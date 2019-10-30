Улицы трех районов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-30T11:19:39+03:00

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В нескольких микрорайонах Саратова сегодня, 30 октября, отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной этого являются повреждения на водоводах и аварийные работы.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в поселках Дачный и Князевка, на улицах Заречная, Брянская, Хомяковой, Энергетиков, проспекте Энтузиастов, а также на улицах Танкистов, Осипова, Ломоносова и 1-я Прокатная.

ИСТОЧНИК KP.RU