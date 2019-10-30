Молодой дилерше из Татищева дали семь лет колонии за продажу синтетики

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-30T10:49:22+03:00

У нее изъяли свыше 400 граммов наркотиков

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Суд признал 25-летнюю жительницу Татищева виновной в продаже наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в январе 2019 года женщина заказала через интернет синтетический наркотик общей массой свыше 400 граммов.

Гражданка сделала три закладки с запрещенными веществами в Саратове и Татищевском районе, однако на следующий день ее задержала полиция и изъяли наркотики.

Теперь женщина проведет восемь лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU