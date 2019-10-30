Молодой дилерше из Татищева дали семь лет колонии за продажу синтетики
У нее изъяли свыше 400 граммов наркотиков
Изменить размер текста:
Суд признал 25-летнюю жительницу Татищева виновной в продаже наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в январе 2019 года женщина заказала через интернет синтетический наркотик общей массой свыше 400 граммов.
Гражданка сделала три закладки с запрещенными веществами в Саратове и Татищевском районе, однако на следующий день ее задержала полиция и изъяли наркотики.
Теперь женщина проведет восемь лет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU