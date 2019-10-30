Движение на железнодорожном переезде в Багаевке ограничат на два дня

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-30T10:29:58+03:00

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Железнодорожный переезд на 16-м км станции Багаевка, на пересечении с дорогой к селу Александровка в Саратовском районе, будет ремонтироваться два дня.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, из-за ремонта 31 октября с 9:00 до 21:00 и 1 ноября с 9:00 до 18:00 здесь будет ограничено движение.

Полосы для проезда транспорта будут закрываться и открываться поочередно.

ИСТОЧНИК KP.RU