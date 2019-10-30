Жителя Вольска будут судить за три изнасилования своей дочери
В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 50-летний отец девочки.
По версии следствия, с мая по декабрь 2018 года мужчина трижды насиловал 15-летнюю девочку, а также пять раз совершал насильственные действия сексуального характера.
Сначала девочка не решалась никому рассказать, но в январе 2019 года все же сообщила своему классному руководителю. После этого следователь СУ СКР наладил с ребенком психологический контакт. Были собраны изобличающие доказательства, несмотря на то, что мужчина не признал свою вину.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU