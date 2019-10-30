2019-10-30T09:37:18+03:00
Происшествия

Жителя Вольска будут судить за три изнасилования своей дочери

Мужчину также обвиняют в разврате своего ребенка
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 50-летний отец девочки.

По версии следствия, с мая по декабрь 2018 года мужчина трижды насиловал 15-летнюю девочку, а также пять раз совершал насильственные действия сексуального характера.

Сначала девочка не решалась никому рассказать, но в январе 2019 года все же сообщила своему классному руководителю. После этого следователь СУ СКР наладил с ребенком психологический контакт. Были собраны изобличающие доказательства, несмотря на то, что мужчина не признал свою вину.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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