Возбуждено дело в отношении балаковского фермера за неучтенный навоз

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-30T09:21:53+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области местного фермера уличили в неправильном обращении с отходами 3-5 классов опасности.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, возбуждены административные дела.

Проверка показала, что животновод из села Перекопная Лука занимается выращиванием коров и свиней. В результате у него образуется навоз, что относится к 3-5 классам опасности.

Однако фермер не составил паспорт отходов, не ведет журнал их учета.

ИСТОЧНИК KP.RU