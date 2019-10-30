Возбуждено дело в отношении балаковского фермера за неучтенный навоз
Предприниматель не составил паспорт отходов 3-5 классов опасности
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В Балаковском районе Саратовской области местного фермера уличили в неправильном обращении с отходами 3-5 классов опасности.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, возбуждены административные дела.
Проверка показала, что животновод из села Перекопная Лука занимается выращиванием коров и свиней. В результате у него образуется навоз, что относится к 3-5 классам опасности.
Однако фермер не составил паспорт отходов, не ведет журнал их учета.
ИСТОЧНИК KP.RU