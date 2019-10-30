2019-10-30T09:06:13+03:00
Общество

Саратовская шахматистка выиграла «Рапид Гран-При России»

В соревнованиях приняли участие свыше 100 человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Махачкале завершился этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 100 человек.

Так, Евгений Шапошников взял бронзу в результате семи побед, трех ничьих и одного поражения. Баира Кованова стала лучшей среди женщин. Из 11 проведенных партий шахматистка выиграла семь, одну свела вничью, три проиграла. В общем зачете (среди мужчин и женщин) Баира заняла 14 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преподаватели естественно-научных дисциплин высоко оценили проект реконструкции Городской станции аэрации
В Саратове горела многоэтажка
Известна программа празднования Дня народного единства в городах Саратовской области
Инвалиду в СИЗО Саратова не выплачивали пенсию
Балаковский Бизнес-инкубатор рассказал о предпринимательской деятельности на VII Фестивале науки
Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии во Вьетнам
Участники межрегиональной конференции экологов побывали в энгельсском Экотехнопарке
Перекрыта улица Строительная в Энгельсе
В Саратове состоятся экскурсии по закулисью театра оперы и балета
Житель Энгельса отработает нетрезвую езду
В Балакове горел дом и внедорожник
Прекращены поиски двух пропавших жителей Саратовской области
В селе Радищево полыхала баня
Для крестного хода в Саратове перекроют улицу Чернышевского
В Саратове мужчина угрожал бывшей девушке расправой осколком стекла