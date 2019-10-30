Саратовская шахматистка выиграла «Рапид Гран-При России»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-30T09:06:13+03:00

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В Махачкале завершился этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 100 человек.

Так, Евгений Шапошников взял бронзу в результате семи побед, трех ничьих и одного поражения. Баира Кованова стала лучшей среди женщин. Из 11 проведенных партий шахматистка выиграла семь, одну свела вничью, три проиграла. В общем зачете (среди мужчин и женщин) Баира заняла 14 место.

ИСТОЧНИК KP.RU