В семи виртуальных концертных залах Саратовской области пройдут концерты в рамках «Ночи искусств»
Здания созданы в рамках реализации нацпроекта
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В рамках акции «Ночь искусств» в семи виртуальных концертных залах области пройдет прямая трансляция выступления ансамбля «Березка», которое проходит в Москве.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут 3 ноября в 20:00 в Аркадаке, Балашове, Вольске, Красноармейске, Пугачеве, Ртищеве и Хвалынске.
Здания создавались в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
ИСТОЧНИК KP.RU