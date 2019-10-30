2019-10-30T10:21:32+03:00
Происшествия

В Саратове 27-летний мужчина переломал ребра 51-летней женщине и изнасиловал ее

Ему предъявлено обвинение
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая — 51-летняя женщина, а обвинение предъявлено 27-летнему мужчине.

По версии следствия, днем 26 октября женщина попросила закурить у мужчины, проживавшего в соседней комнате квартиры дома на улице Антонова. Через некоторое время тот ушел по делам, а дама осталась в комнате вместе с 27-летним приятелем соседа.

Во время разговора парень набросился на женщину и повалил на кровать. Женщина попыталась сопротивляться, но мужчина избил ее и изнасиловал, угрожая убийством.

Пострадавшая вырвалась и убежала в коридор. Там ее увидели соседи, которые вызвали медиков. Женщину госпитализировали с переломами ребер и пневмотораксом.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали подозреваемого в той же комнате. Сейчас он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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