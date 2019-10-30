В Саратове рецидивист украл из магазина 67 упаковок бритв
Мужчина признался в содеянном
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Полиция Кировского района раскрыла кражу из торгового центра на улице Аэропорт в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 сентября с 19:40 до 20:05 один из посетителей украл 67 упаковок с бритвенными кассетами Gillette.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист. Мужчина признался, что продал похищенное неизвестному в районе 3-й Дачной.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU