В Саратове рецидивист украл из магазина 67 упаковок бритв

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-30T08:54:15+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу из торгового центра на улице Аэропорт в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 сентября с 19:40 до 20:05 один из посетителей украл 67 упаковок с бритвенными кассетами Gillette.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист. Мужчина признался, что продал похищенное неизвестному в районе 3-й Дачной.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU