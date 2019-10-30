2019-10-30T08:51:27+03:00
Происшествия

Молодой водитель ВАЗа под Саратовом врезался в столб и опрокинулся

Пострадала 13-летняя пассажирка
Ольга Симонова
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В селе Золотое Красноармейского района вчера днем, 29 октября, 22-летний парень за рулем ВАЗ-2114 попал в ДТП.

- В 14:30 у дома №51 на улице Советская водитель неправильно расположил авто на проезжей части и врезался в опору ЛЭП, а после опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка, ее отвезли в больницу, а там назначили лечение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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