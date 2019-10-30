Муниципальные предприятия Воскресенского района задолжали за газ
В Воскресенском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопсезону.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что ряд муниципальных учреждений имел просроченную задолженность за газ.
В частности, 58 тыс. рублей задолжало МКУ УМТО администрации района, 159 тыс. рублей — МУК ЦКС.
Также администрация района нарушила сроки подготовки паспортов готовности объектов.
Главе района внесено представление прокуратуры. Начальника отдела строительства, ЖКХ, архитектуры и благоустройства администрации Воскресенского района привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сейчас долги за газ погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU