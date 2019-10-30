2019-10-30T08:56:27+03:00
Общество

Муниципальные предприятия Воскресенского района задолжали за газ

Долги были погашены после вмешательства прокуратуры
Екатерина Семенова
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В Воскресенском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопсезону.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что ряд муниципальных учреждений имел просроченную задолженность за газ.

В частности, 58 тыс. рублей задолжало МКУ УМТО администрации района, 159 тыс. рублей — МУК ЦКС.

Также администрация района нарушила сроки подготовки паспортов готовности объектов.

Главе района внесено представление прокуратуры. Начальника отдела строительства, ЖКХ, архитектуры и благоустройства администрации Воскресенского района привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас долги за газ погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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