2019-10-30T08:52:23+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист обокрал дачу

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 32-летнего мужчины, который живет в поселке Зерновой Дергачевского района и работает электриком СНТ.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29 октября неизвестный сломал замок подсобки, расположенной на дачном участке СНТ, проник внутрь и унес электроинструменты на сумму 28,2 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 47-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преподаватели естественно-научных дисциплин высоко оценили проект реконструкции Городской станции аэрации
В Саратове горела многоэтажка
Известна программа празднования Дня народного единства в городах Саратовской области
Инвалиду в СИЗО Саратова не выплачивали пенсию
Балаковский Бизнес-инкубатор рассказал о предпринимательской деятельности на VII Фестивале науки
Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии во Вьетнам
Участники межрегиональной конференции экологов побывали в энгельсском Экотехнопарке
Перекрыта улица Строительная в Энгельсе
В Саратове состоятся экскурсии по закулисью театра оперы и балета
Житель Энгельса отработает нетрезвую езду
В Балакове горел дом и внедорожник
Прекращены поиски двух пропавших жителей Саратовской области
В селе Радищево полыхала баня
Для крестного хода в Саратове перекроют улицу Чернышевского
В Саратове мужчина угрожал бывшей девушке расправой осколком стекла