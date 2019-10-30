В Саратове рецидивист обокрал дачу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-30T08:52:23+03:00

На него завели уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 32-летнего мужчины, который живет в поселке Зерновой Дергачевского района и работает электриком СНТ.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29 октября неизвестный сломал замок подсобки, расположенной на дачном участке СНТ, проник внутрь и унес электроинструменты на сумму 28,2 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 47-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU