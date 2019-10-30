В Саратове рецидивист обокрал дачу
На него завели уголовное дело
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 32-летнего мужчины, который живет в поселке Зерновой Дергачевского района и работает электриком СНТ.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29 октября неизвестный сломал замок подсобки, расположенной на дачном участке СНТ, проник внутрь и унес электроинструменты на сумму 28,2 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 47-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU