В Саратове мужчина убил собутыльника из-за обвинений в шулерстве
В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело по факту убийства во время игры в карты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела завершено.
Следствие считает, что в ночь на 31 июля четверо мужчин собрались в частном доме на улице 4-я Нагорная. Они распивали алкоголь и играли в карты.
Хозяин дома обвинил 39-летнего гостя в жульничестве. Началась ссора, во время которой двое других гостей ушли, чтобы не принимать в ней участия. Оставшись наедине с оппонентом, 39-летний гость несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. После этого он позвонил друзьям и рассказал, что убил человека. Также он вызвал медиков и полицию.
Сейчас мужчина находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU