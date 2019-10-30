2019-10-30T08:15:42+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина убил собутыльника из-за обвинений в шулерстве

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело по факту убийства во время игры в карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела завершено.

Следствие считает, что в ночь на 31 июля четверо мужчин собрались в частном доме на улице 4-я Нагорная. Они распивали алкоголь и играли в карты.

Хозяин дома обвинил 39-летнего гостя в жульничестве. Началась ссора, во время которой двое других гостей ушли, чтобы не принимать в ней участия. Оставшись наедине с оппонентом, 39-летний гость несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. После этого он позвонил друзьям и рассказал, что убил человека. Также он вызвал медиков и полицию.

Сейчас мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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