2019-10-29T17:09:34+03:00
Общество

Андрей Малышев стал новым членом Общественной палаты Саратовской области

Кандидатуру выбрали сегодня
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 октября, прошли довыборы в Общественную палату Саратовской области.

Присутствующие поддержали кандидатуру председателя правления региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрея Малышева.

Председатель ОПы региона Борис Шинчук отметил, что не все желающие смогли пройти в голосование. Несколько человек лишились этой возможности из-за неправильного оформления документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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