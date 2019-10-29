Андрей Малышев стал новым членом Общественной палаты Саратовской области
Кандидатуру выбрали сегодня
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Сегодня, 29 октября, прошли довыборы в Общественную палату Саратовской области.
Присутствующие поддержали кандидатуру председателя правления региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрея Малышева.
Председатель ОПы региона Борис Шинчук отметил, что не все желающие смогли пройти в голосование. Несколько человек лишились этой возможности из-за неправильного оформления документов.
ИСТОЧНИК KP.RU