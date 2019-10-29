Певице Валерии сорвали фитнес-тренировку на родине в Саратове

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-29T16:56:15+03:00

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Сегодня, 29 октября, Иосиф Пригожин рассказал о своей остановке в саратовском отеле со своей женой, певицей Валерией.

Он записал в соцсети Instagram видео, где отметил убранство гостиницы «в стиле 90-х», где его супруга ест «кашку на завтрак».

Продюсер пожаловался на официанта, который выключил телевизор во время их трапезы и отсутствие фитнес-занятий для Валерии. Иосиф Пригожин с грустью отметил, что на родине певицы нет ни одного отеля, где был бы зал для занятий спортом.

«У меня сегодня не шоколадное утро», — с этими словами видео известного продюсера закончилось.

В комментариях под публикацией местные жители написали, что с радостью придут на концерт Валерии и предложили супругам прогуляться по набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU