Певице Валерии сорвали фитнес-тренировку на родине в Саратове
Сегодня, 29 октября, Иосиф Пригожин рассказал о своей остановке в саратовском отеле со своей женой, певицей Валерией.
Он записал в соцсети Instagram видео, где отметил убранство гостиницы «в стиле 90-х», где его супруга ест «кашку на завтрак».
Продюсер пожаловался на официанта, который выключил телевизор во время их трапезы и отсутствие фитнес-занятий для Валерии. Иосиф Пригожин с грустью отметил, что на родине певицы нет ни одного отеля, где был бы зал для занятий спортом.
«У меня сегодня не шоколадное утро», — с этими словами видео известного продюсера закончилось.
В комментариях под публикацией местные жители написали, что с радостью придут на концерт Валерии и предложили супругам прогуляться по набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU